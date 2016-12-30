Три флота ВМФ РФ получили береговые ракетные комплексы «Бастион»

Москва, 30 декабря. Тихоокеанский, Северный и Балтийский флоты Военно-морского флота России получили в 2016 году береговые ракетные комплексы «Бастион».

Комплексы «Бастион» были поставлены военным морякам по программе перевооружения ВС РФ. В военном ведомстве отметили, что поставки комплексов отвечают интересам защиты национальных интересов, суверенитета и независимости России. Подвижный береговой комплекс «Бастион» снабжен унифицированной сверхзвуковой противокорабельной ракетой «Оникс», ракетный комплекс защищает морское побережье на протяженности более 600 километров и способен уничтожить надводные корабли всех классов и типов. Боекомплект состоит из 36 ракет, реализованных по принципу «выстрелил-забыл».

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