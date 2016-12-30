Названа причина смерти посла Греции в Бразилии

Бразилиа, 30 декабря. Греческий посол в Бразилии Кириакос Амиридис, тело которого было найдено ранее в сгоревшем автомобиле, мог стать жертвой бытового преступления, пишут местные СМИ.

Бразильская полиция нашла в следы крови на диване в доме погибшего дипломата, где он жил со своей супругой. Известно, что жена Амиридиса имела роман на стороне. Сотрудники полиции полагают, что греческий посол был убит у себя дома, так, правохранители намерены изучить видеозаписи с камер. Напомним, что об исчезновении Кириакоса Амиридиса сообщила в полицию его супруга.