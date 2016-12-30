Сирия сегодня: в Алеппо подсчитывают ущерб, США готовы участвовать в урегулировании кризиса

30 Декабря 2016 18:28 49

Сирия, 30 декабря. Турция поддерживает стремление США к участию в переговорах по Сирии, Лавров и глава МИД Казахстана обсудили предстоящую встречу в Астане, в Алеппо подсчитали нанесенный террористами ущерб. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Межсирийские переговоры и США

Турция поддержала участие Соединенных Штатов в межсирийских переговоров в Астане, сообщает глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, «если США захотят принять участие в переговорах в Астане, Турция это поддержит».

Россия — Казахстан — Сирия

Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов в телефонном разговоре обсудили планируемую в Астане встречу делегаций правительства Сирийской Арабской Республики и вооруженной оппозиции.

В сообщении российского внешнеполитического также указано, что главы МИД обсудили и вопросы российско-казахстанских отношений, в том числе и избрание Казахстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2017-2018 годы.

Напомним, что накануне Сергей Лавров обсудил вопросы проведения переговоров по урегулированию сирийского конфликта с министром иностранных дел Турции коллегой Мевлютом Чавушоглу и иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Лавров отметил, что запуск переговоров в Астане может стать «важным шагом на пути к окончательному решению кризиса в САР».

Оценка ущерба в Алеппо

Глава министерства промышленности Сирии Ахмад Аль-Хаму и губернатор провинции Алеппо Хусейн Дияб оценили нанесенный террористами ущерб ряду промышленных объектов в городе Алеппо промзоне в районах Шейх-Наджар и Аль-Аркуб, передает SANA.

По словам министра Аль-Хаму, правительство предпримет все возможные меры для возобновления производства. Губернатор Алеппо, в свою очередь, что все учреждения работают круглосуточно, дабы восстановить разрушенное, в том числе и промышленный сектор. Также Хусейн Дияб готов оказать поддержку промышленникам для скорейшего возобновления производства.