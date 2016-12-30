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Порошенко поздравил украинцев повышением цен на алкоголь и табак
Украина

Порошенко поздравил украинцев повышением цен на алкоголь и табак

Сегодня 18:20
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Порошенко поздравил украинцев повышением цен на алкоголь и табак

Киев, 30 декабря. В канун Нового года украинский президент Петр Порошенко поставил свою подпись под законом, который повысит акцизы на этиловый спирт, пиво и слабоалкогольную продукцию, а также табачные изделия.

Подорожание будет разным: больше всего — разом на 40% — увеличится акциз на табачные изделия. Акциз на этиловый спирт на Украине увеличится со 105,8 гривен до почти 130 гривен за литр, то есть на 20%, акцизы на пиво и слабоалкогольные напитки — на 12%.

Между тем, после ноябрьского постановления кабинета министров Украины минимальная цена бутылки водки на Украине приблизилась к 70 гривнам (2,7 доллара).

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Валентин Меликов
#петр порошенко
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