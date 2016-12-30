Анкара поддержала участие США в переговорах по Сирии

Анкара, 30 декабря. Турция поддержит участие США в межсирийских переговорах в Астане, заявил журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Турция заявила, что поддержит участие США в переговорах по урегулированию кризиса в Сирии.

«Если США захотят принять участие в переговорах в Астане, Турция это поддержит», — констатировал представитель Анкары.

Ранее президент России Владимир Путин направил новогоднее поздравление турецкому лидеру Тайипу Эрдогану, в котором обратил внимание, что Москве и Анкаре удалось добиться восстановления комплекса сотрудничества стран во всех сферах после непростого периода в отношениях стран.