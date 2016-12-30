Киев назвал украинскими ракетами «большие новогодние петарды»

Киев, 30 декабря. Депутат Рады заявил, что Украина превзошла Россию в создании ракет. Теперь у Киева есть уникальное оружие, которого нет у Москвы, утверждает председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

«Я хочу проинформировать, что за год мы сделали уникальные вещи! Я ответственно заявляю: мы обошли Россию в этом типе оружия. Сейчас заканчиваются государственные испытания и в следующем году уже предусмотрена закупка в части, которые будут этим пользоваться», — заявил Пашинский в эфире украинского «5 канала».

Поясним, что речь идет о тех же ракетах для украинских систем типа С-300, которые ВСУ испытывали недалеко от Крыма. Военные эксперты объяснили, почему слова Пашинского являются всего лишь очередным «ура-патриотическим» заявлением, типичным для украинских «политиков».

«Зенитно-ракетные комплексы С-300, что стоят на вооружении Украины, имеют маркировку С-300ПМУ. Дальность пуска у таких ракет составляет порядка 75 километров, причем максимальный радиус составляет 80 км, исходя из технологических ограничений», — пояснил эксперт Алексей Леонков в комментариях ФБА «Экономика сегодня». Но на основе «старого железа» невозможно создать эффективное оружие. «Естественно, можно облегчить боевую часть, сделать ракету легче и она действительно полетит дальше, но тогда это будет уже не боевое средство, а, своего рода, аналог большой новогодней петарды», — говорит Леонков.

При этом он особо подчеркнул, что такую ракету можно запустить в воздух, но не попасть с помощью нее в цель.