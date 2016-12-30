Захарова сообщила, сколько россиян вынуждены покинуть США из-за новых санкций

Москва, 30 декабря. По данным официального представителя МИД России Марии Захаровой, общее количество россиян, которые вынуждены будут покинуть Соединенные Штаты в связи с введением новых санкций, составляет 96 человек.

«Речь идет не только о дипломатах, но и о членах их семей. Это 96 человек, включая детей школьного и дошкольного возраста», — рассказала Захарова.

Напомним, вчера стало известно, что из-за введения новых санкций США в отношении России, 35 дипломатическим представителям РФ было предложено покинуть американский берег в кратчайшие сроки - до конца 1 января.

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