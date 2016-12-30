FIS отклонила апелляции шести российских лыжников

Москва, 30 декабря. Международная федерация лыжных гонок отклонила апелляции шести российских лыжников на отстранение от международных соревнований.

Об этом рассказали в пресс-службе FIS.

Отмечается, что решение допинговой комиссии FIS было принято единогласно. На время дисквалификации россияне не смогут принимать участие в соревнованиях. Это касается как международных, так и национальных первенств.

Напомним, 22 декабря Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова были отстранены от участия в соревнованиях.