Сирия: новое перемирие и промежуточные итоги войны

Сирия, 30 декабря. Прекращение боевых действий, провозглашенное в Сирии минувшей ночью, уже не первая попытка установить режим тишины в растерзанной войной стране.

Как мы помним, 27 февраля 2016 года в действие вступило первое общесирийское перемирие. Тогда оно стало возможным благодаря совместной дипломатической работе США и России и было поддержано резолюцией ООН. К сожалению, уже очень скоро мир начал трещать по швам. Большинство наблюдателей и экспертов сходятся в том, что полностью это перемирие рухнуло к началу июля. Стало очевидно, что Россия и США не способны найти равно устраивающий их компромисс по Сирии. Оно и не удивительно. Вашингтон желал, чтобы будущее Сирии определяла поддерживаемая им вооруженная оппозиция, Москва делала ставку на официальный Дамаск и легитимного президента страны Башара Асада.

Конфликт США и РФ начал накаляться в сентябре с началом кампании сирийской армии по освобождению Алеппо. Американские дипломаты и официальные лица уже и не вспоминали, что совсем недавно они пытались найти с Россией какое-то взаимопонимание по Сирии. Теперь весь процесс дипломатического общения в основном сводился к взаимным обвинениям и гневным нотам. Тем не менее, несмотря на весь поток злословия, клеветы, а то и вовсе неприкрытой лжи, изливаемый на сирийских военных и ВКС РФ Госдепом и западными СМИ, Алеппо, второй по значению город Сирии, удалось освободить. 23 декабря президент России Владимир Путин мог поздравить Башара Асада с окончанием боев за город.

Успешное освобождение Алеппо, эвакуация из него боевиков и их семей, объявленное вскоре за тем перемирие — все это, полагает российский министр обороны Сергей Шойгу, создало условия для вывода существенной части наших войск из Сирии. Теперь многие из наших храбрых солдат и боевых пилотов, наконец, смогут вернуться домой.

В марте 2016 года мы уже были свидетелями очень схожей с сегодняшней цепочки сообщений. Освобождение Пальмиры из рук ИГИЛ (запрещено в России), достижение соглашения о перемирии, вывод российских войск. Тогда могло показаться, что война против международного терроризма в Сирии, если она и еще и не вполне выиграна, все же приближается к концу. Тогда все сорвалось из-за вероломства американцев, саботировавших достигнутое при их же посредничестве перемирие.

Сейчас, как мы надеемся, режим тишины будет более стойким. Астана, столица Казахстана, выбрана в качестве площадки для политического урегулирования сирийского вопроса. Может ли там быть достигнуто то, чего так и не удалось достичь в Женеве? Владимир Винокуров, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Лиги военных дипломатов, считает, что да.

«На этот раз договоренность о прекращении боевых действий в Сирии была достигнута благодаря правительствам и руководителям России, Ирана и Турции. То, что в этом соглашении не участвовали США, уже говорит нам, что у него куда как большие шансы на успех, чем у предыдущего, — заявил военный эксперт Федеральному агентству новостей. — То, что враждующие стороны сирийской гражданской войны — а это официальный Дамаск и вооруженные оппозиционеры — могут сесть за стол переговоров в Астане уже через месяц, как это предлагает президент Казахстана Назарбаев, можно оценивать лишь только положительно.

Но, конечно, опыт мартовских событий, когда мы подписали подобное соглашение с американцами, заставляет нас относиться ко всему этому осторожно. Многое может нарушить хрупкое равновесие, создавшееся в Сирии после освобождения Алеппо и поддерживаемое российско-ирано-турецкими договоренностями. Тем не менее, сейчас уже порядка 60 оппозиционных режиму Асада групп присоединились к мирному соглашению. Нужно признать, что это соглашение — важный шаг к всеобщему прекращению боевых действий в Сирии».