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Стала известна причина смерти создателя «киндер-сюрприза»
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Стала известна причина смерти создателя «киндер-сюрприза»

Сегодня 17:59
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Стала известна причина смерти создателя «киндер-сюрприза»

Милан, 30 декабря. Создатель знаменитого лакомства с игрушкой «киндер-сюрприз» Уильям Салис скончался в Италии на 84-м году жизни в результате нарушения мозгового кровообращения.

Смерть Салиса наступила в больнице города Павия, куда он был госпитализирован в результате инсульта, 29 декабря. 

Идея «киндер-сюрприза» родилась у Салиса в 70-е годы. Он хотел приучить людей есть шоколадные пасхальные яйца не только во время праздника. Он придумал прятать внутри лакомства игрушку, чтобы оно стало еще более желанным для детей. В продажу первые «киндер-сюрпризы» поступили в 1974 году.

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Алексей Громов
#уильям салис
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