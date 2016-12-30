Стала известна причина смерти создателя «киндер-сюрприза»

Милан, 30 декабря. Создатель знаменитого лакомства с игрушкой «киндер-сюрприз» Уильям Салис скончался в Италии на 84-м году жизни в результате нарушения мозгового кровообращения.

Смерть Салиса наступила в больнице города Павия, куда он был госпитализирован в результате инсульта, 29 декабря.

Идея «киндер-сюрприза» родилась у Салиса в 70-е годы. Он хотел приучить людей есть шоколадные пасхальные яйца не только во время праздника. Он придумал прятать внутри лакомства игрушку, чтобы оно стало еще более желанным для детей. В продажу первые «киндер-сюрпризы» поступили в 1974 году.