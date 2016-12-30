Поглумившаяся над жертвами Ту-154 Рынска назвала россиян «дрянным народом»

Москва, 30 декабря. Светский обозреватель Божена Рынска, поглумившаяся над жертвами крушения Ту-154, прокомментировала инициативу о своей высылке из России, заявив, что никуда уезжать не собирается, а народ в РФ, по ее определению, и вовсе «дрянной».

При этом она особо подчеркнула, что никакого сожаления по поводу твита о катастрофе самолета Минобороны не чувствует. «Я испытала торжество, вылила его на эмоциях», — заявила Рынска в интервью, опубликованном сегодня «Открытой Россией», заметив, что «радоваться смерти врага — ее конституционное право».

Говоря о петиции с просьбой лишить ее гражданства РФ (инициативу поддержали уже 12 тыс. человек), Рынска сообщила, что любит «лучшую часть российского народа». «Я ощущаю себя вполне адекватно с 14% граждан России. Остальной народ везде по определению дрянной», — добавила она.

Кроме того, светский обозреватель отметила, что не хочет уезжать из страны, хотя ранее говорила о том, что «уехала в Англию, попросила политическое убежище, потом от убежища отказалась».

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