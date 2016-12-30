Путин поздравил иностранных политиков с Рождеством и Новым годом

Москва, 30 декабря. Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом ряд иностранных политиков.

Как рассказали в пресс-службе Кремля, Путин поздравил с наступающим праздником «бывших глав иностранных государств и правительств, а также политических деятелей, в частности Гельмута Коля, Герхарда Шредера, короля Хуана Карлоса I, Сильвио Берлускони, Джорджа Буша-старшего, Джорджа Буша-младшего, Тарью Халонен, Николя Саркози и Франсуа Фийона».

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