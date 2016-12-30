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США окончательно разочаровались в антикоррупционных реформах в Одессе
Украина

США окончательно разочаровались в антикоррупционных реформах в Одессе

Сегодня 17:58
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США окончательно разочаровались в антикоррупционных реформах в Одессе

Вашингтон, 30 декабря. Под Новый год американское Агентство по международному развитию (USAID) сделало «подарок» украинским властям, объявив, что более не вложит ни доллара в проекты по реформированию таможенного ведомства в Одесской области. Проект реформы таможенных органов в Одессе, начатый с приглашенным реформатором Михаилом Саакашвили, после его отставки окончательно заглох.

«Так как ситуация в Одессе изменилась и стало ясно, что нет четкого пути для продолжения партнерства с одесской таможней, программа была завершена», — просто объявили в USAID, отметив, что «находятся в процессе возврата» поставленной на Украину компьютерной техники, передает Reuters.

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Валентин Меликов
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Захарова сообщила, сколько россиян вынуждены покинуть США из-за новых санкций
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