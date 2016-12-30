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Обаму в Конгрессе обозвали «суперзлодеем из «Бэтмена» из-за санкций против РФ
Политика

Обаму в Конгрессе обозвали «суперзлодеем из «Бэтмена» из-за санкций против РФ

Сегодня 17:53
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Обаму в Конгрессе обозвали «суперзлодеем из «Бэтмена» из-за санкций против РФ

Вашингтон, 30 декабря. Конгрессмен от штата Техас Луи Гомерт сравнил Барака Обаму в последние недели его президентского срока с суперзлодеем из комиксов про Бэтмена: перед тем, как лишиться власти, Обама решил превратить террористов ИГИЛ (группировка запрещена в РФ) в беженцев, сотнями прибывающих в Соединенные Штаты, утверждает Гомерт, лишь для того, чтобы доставить максимум проблем избранному президенту Дональду Трампу.

То же самое, по словам члена Республиканской партии, относится и к новым санкциям против России. По словам Гомерта, таким образом Обама решил «наказать» Путина за то, что тот отверг в 2012 году предложение Обамы «распродать Россию с молотка»

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Валентин Меликов
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Сирия: новое перемирие и промежуточные итоги войны
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