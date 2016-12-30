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Путин высоко оценил вышедший в прокат российский блокбастер «Викинг»
Общество

Путин высоко оценил вышедший в прокат российский блокбастер «Викинг»

Сегодня 17:41
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Путин высоко оценил вышедший в прокат российский блокбастер «Викинг»

Москва, 30 декабря. Президент Владимир Путин высоко оценил вышедший недавно на экраны российский исторический блокбастер «Викинг», заявив что ему не очень интересно, соответствует ли картина историческим реалиям, а сам он считает фильм интересным и с удовольствием пересмотрел бы еще раз. Президент смотрел кинокартину вместе с министром культуры Владимиром Мединским и продюсером Константином Эрнстом.

Путин отметил, что претензии к историчности фильма бессмысленны: «это же не документальное, это художественно произведение, поэтому уверен, что такие вещи нужны. Безусловно, фильм интересный».

Новый российский исторический блокбастер рассказывает о жизни русского князя Владимира, известного как Красно Солнышко, и насыщен боевыми сценами.

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Валентин Меликов
#владимир путин
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Сирия: новое перемирие и промежуточные итоги войны
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