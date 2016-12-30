Лавров обсудил с главой МИД Казахстана переговоры в Астане по Сирии

Москва, 30 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов обсудили предстоящую встречу правительства Сирии и вооруженной оппозиции. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

Дипломаты обсудили вопросы двусторонних отношений, а также подготовку к предстоящим переговорам по Сирии, которые должны состояться в Астане.

«Министры также обсудили актуальные вопросы российско-казахстанских отношений, в том числе в контексте избрания Казахстана непостоянным членом СБ ООН на период 2017–2018 года»,— сообщили в МИД РФ.

Напомним, 26 декабря на встрече с российским лидером Назарбаев заявил, что в Астане готовы принять все стороны, участвующие в переговорах по Сирии. Ранее Путин обсудил с постоянными членами совета безопасности России ситуацию в Сирии.