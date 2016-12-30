Ученые нашли доказательства визитов инопланетян на Землю

Вашингтон, 30 декабря. Древние произведения искусства натолкнули американских ученых из аризонского Университета исследований паранормальной активности на мысль о том, что инопланетяне посещали Землю.

Так, исследовав большое количество произведений древнего искусства, ученые отметили, что некоторые из них выполнены с большей степенью детализации. Кроме того, на некоторых картинах изображены странные объекты, напоминающие космические аппараты. В частности, намеки на то, что инопланетяне гостили на Земле, можно найти в древних рунах.

Тем не менее ученые не могут утверждать со стопроцентной уверенностью, что инопланетяне действительно существуют. Однако они не исключают, что Земля могла быть неким перевалочным пунктом для космических путешественников.