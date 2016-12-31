Донецкие хиты-2016: гордые, страшные, подлинные. Колонка Руслана Мармазова

Концовка хода — разлюбезное время для подведения итогов, составления всяких хит-парадов, рейтингов, выстраивания в ряд номинаций. Причем, каждый составитель претендует если и не на истину в последней инстанции, то уж, во всяком случае, на что-то к ней близкое. Для этого эксперты собираются, морщат высокие лбы, спорят, голосования учиняют, чтобы, значит, авторитетно и убедительно получилось… Ну, вы в курсе, как это бывает. Тут и кроется главная особенность специфического хит-парада, предложенного вашему вниманию. Он отличен от других.

Во-первых, рейтинг здесь очень волюнтаристский. В смысле, ни у кого я на него разрешения не спрашивал и ни с кем не советовался. Во-вторых, номинации исключительно из донецких реалий. Потому что позади еще один год войны, а Донецк выжил и держится, и прилегающая к нему ДНР тоже. А это важно. В-третьих, каждый может спокойно собственную версию предложить путем добавления еще чего-то к уже имеющимся пунктам. Или вовсе заменить всё на свое. Что крайне демократично. В-четвертых… Да, собственно, и хватит. Давайте, вспомним 2016 год, проводим его поскорее. Ох, и труднехоньким же он оказался, не дай Боже…

Событие-2016

Под стать военному году... Не наступило оно, событие-то, которого все ждут, как манны небесной. Хотя, если честно, мало кто верит в его скорую материализацию. Мира в Донбассе как не было, так и нет. Очень уж жизнь без войны претит окопавшимся на киевских властных холмах нелюдям и их заморским покровителям. В общем, боев еще хватит. Жертв, увы, тоже. И каким, в конце концов, годом будет датирован мир в Донецкой степи — тот еще вопрос.

Документ года

Паспорт гражданина ДНР, пусть еще и очень несовершенный, далеко не все двери открывающий, да пока и не каждому страждущему доставшийся, он все-таки есть! С каким удовольствием дончане демонстрируют его при каждой возможности, заметили? Я заметил. Собственно, я сам такой. Паспорт — наша красная карточка украинскому нацизму. Мол, вон с поля, и с вечной дисквалификацией.

Подразделение года

В воюющей республике хватает смелых воинов, боевых частей и подразделений. Но я без колебаний вывожу в этой номинации Бессмертный полк Донецка. Величественный был парад на 9 мая! Невероятный подъем и энтузиазм, мурашки по телу и комок в горле. Это вам не по разнарядке ходить «в едином порыве»… Портреты предков, бойцов Великой Отечественной и их достойные потомки, на долю которых выпала своя война, Малая Отечественная… Особенность донецкого Бессмертного полка — он постоянно продолжает пополняться новобранцами. С портретами своих отцов, погибших, защищая родную землю в XXI веке, по главной улице Донецка прошли их дети.

Легенда года

Моторола… Можно было бы, конечно, сказать, что это потеря года, но так будет неверно. По глубинной сути не правильно. Один из самых харизматичных командиров русского сопротивления, полковник Арсен Павлов, знаменитый Моторола не погиб, а шагнул прямиком в шеренгу культовых личностей Донбасса. Полсотни тысяч скорбящих дончан на прощании с Моторолой — лучшее тому подтверждение. И страшный удар по неуклюжей киевской пропаганде, которая всё не может поверить, что Донбассу никак не по пути с нынешней Украиной.

Человек-аэропорт

В уходящем году исполнилось 125 лет одному из выдающихся уроженцев Донбасса — гениальному композитору Сергею Прокофьеву. Отмечали дату, как и подобает, широко и красиво. Сейчас в Донецке вообще обостренная тяга к прекрасному, особенно к музыке. Война оголила чувства… Но случай с Сергеем Сергеевичем и вовсе особенный. Ведь его имя носил наш прекрасный аэропорт, ставший одним из символов отчаянной настойчивости дончан в борьбе за свою жизнь и идеалы. Музыка Прокофьева — это великолепно. Уничтоженное здание мирного аэропорта — ужасно… Вот наглядная иллюстрация отличия войны от мира.

Великие слепые

В итоговых номинациях года ведь не обязательно отмечается только что-то очень-очень позитивное, так ведь? Что-то странное, стабильно нелепое, чужое и чудное тоже может занять свою позицию в хит-параде. Скажем, в этом разделе за явным преимуществом победила миссия ОБСЕ, уютно расквартировавшаяся в одном из комфортабельных отелей в центре Донецка и обычно выезжающая к линии фронта, когда там не стреляют.

Как интуристы из ОБСЕ исхитряются в течение нескольких лет не замечать, что украинские войска систематически разрушают населенные пункты Донбасса, калечат и убивают его жителей — вот феномен, достойный удивления. Так на то они и великие, на то и слепые. Кто там толкует о необходимости вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе? То есть, вот этим незрячим ребятам еще и автоматы выдать? Угу, конечно…

Радио года

Нет в Донбассе радиостанции с большей аудиторией, чем у «Гаубицы FM». Так местные неунывающие острословы окрестили бесконечную канонаду, на которую нет управы даже, а точнее, особенно, в моменты так называемого «режима тишины», в разные там «перемирия». И ведь хочешь не хочешь, а приходится слушать. Не переключишь на другую волну, хоть плачь. Смотрел я дома финал Лиги чемпионов этого года, звук в телевизоре пришлось сделать на максимум. Иначе комментатор не мог прорваться через вечернюю программу «Гаубицы FM». Так если бы только шум был, эта адская станция рушит и убивает, будь она неладна.

Всепроникающее слово

Положительно потрясает своей активностью, скажу даже, здоровой пассионарностью Союз писателей ДНР. Представьте себе, до войны нечто подобное тоже было, в другом составе, понятно, который потом растворился без остатка и на пользу общественности. Сегодняшний писательский костяк, литературный спецназ Донецка кипит идеями, которые воплощаются в жизнь. Пишут, издают, поют и декламируют, фестивали проводят… И всё это без отрыва от основного производства, в свободное от работы и войны время. Достойны аплодисментов!

Фраза года

«В России даже буддизм православный», — так афористично высказался донецкий журналист и философ Игорь Фарамазян. Очень точная формулировка, причем, в последнее время нашедшая немало подтверждений в одном из самых русских регионов — в Донбассе.

Крестная сила

Когда нынешние события в Донецке только начинались, народ был полон решимости, и все были еще живы, но вероятность штурма города украинскими карателями оценивалась как очень высокая, центр города стали обходить с Крестным ходом подвижники из местной православной общины. С тех пор они проделывают это ежедневно, стараются поддержать земляков смиренной молитвой и крепкой верой. Ежедневый Крестный ход! Вот уже третий год подряд.

Кузница кадров

Там, где идет война, главные кадры, само собой, разумеется, военные. И вот тут нельзя не отдать должное Донецкому высшему общевойсковому командному училищу. Потрясает оно тем, что на руинах, оставленных годами украинского хозяйствования, в рекордные сроки был создан самый настоящий военный ВУЗ. Это не ополчение и не партизанский отряд, это армия. Причем, и у офицеров, да и у многих курсантов есть бесценный опыт боевых действий. Лучше бы, понятно, без такого опыта обойтись. Но выбор был сделан за нас. Не Донецк начал эту войну, а вот заканчивать ее, очень не исключено, придется именно ему. Тогда выучка военных профи и пригодится, возможно, даже больше, чем сегодня.

Кладовая памяти

Война когда-то все равно закончится, тогда историки начнут восстанавливать ход событий, искать документы, артефакты, свидетелей, участников. Но есть и такие люди, кто не стал откладывать этот важный процесс в запасники, а уже сейчас собирают экспонаты о тревожных и выдающихся событиях в Донбассе. Примечательно, что «Музей Новороссии», а именно о нем мы и ведем речь, находится не в Донецке, а Санкт-Петербурге. Собственно, ничего удивительного. Ленинград пережил войну и блокаду, так что там прекрасно понимают, что за страшный бурелом преодолевает ДНР.

Животное года

Ареал его проживания находится вне границ Донбасса, но здесь эта зверюга отлично всем известна. Порошенко… В смысле, знаменитая белочка Порошенко, доводящая миллионы ни в чем не повинных людей до крайней степени страданий. Надо сказать, это уже мем и даже торговая марка. «Белочка Порошенко» имеет много больше шансов войти в историю с черного хода, чем такие раскрученные и узнаваемые бренды, как «Хатынка Кравчука», «Кассеты Кучмы», «Горшки Ющенко», «Йолка Януковича», «Приплет Тимошенко» или «Морковка Яценюка».

Фильм года

Короткометражная игровая картина режиссера Нины Ведмицкой «Невыученный урок 14/41» собрал гору призов на всероссийских и международных фестивалях. В основу сценария положен фантастический, но остро и реалистично воспринимаемый сюжет. Донецкий мальчишка оказался заблокирован в классе во время обстрела его школы украинскими нацистами. Классная доска оказалась своеобразным порталом во времени, и наш юный современник начал переписку со своим сверстником из города Сталино 1941 года… «Разве мы не победили фашистов?» — удивляется парень из прошлого. Победили? Тогда как же они атакуют? Вот в этом-то и вся загвоздка… Сильная лента, тревожащая душу, заставляющая думать.

Внезапность-2016

В Донецк, чтобы жить и работать, переселился чемпион мира по акробатике и бывший артист Цирка дю Солей Артем Пак. Мало ли, что идет война. А у него любовь! Вот и переехал. Мало того, собрал вокруг себя детвору, обучает всех желающих акробатическому мастерству, причем, бесплатно. Готовит уникальный цирковой номер. Всё потому, что любовь и искусство сильнее любого оружия.

Герои года

А знаете, кто в Донецке самые героические люди? Они, правда, сами этого пока не понимают… Это наши дети. Малышня из садиков и школ. Они очень серьезные, взрослые такие, всё верно оценивающие, знающие не из фильмов, что такое война.

Ужас ситуации заключается в том, что мы, взрослые, не смогли уберечь их от беды. Детство — оно ведь бывает только раз, светлое, чудесное, беззаботное. У донецких детей он совсем иное… Поэтому так остро воспринимает всякий нормальный дончанин детскую слезинку. Поэтому взрослые изо всех сил стараются хотя бы как-то скрасить жизнь ребятне. А уж тем более, когда Новый год на носу.

Это в былые, в мирные времена набор конфет ребенку «под елочку» был общим местом, иногда формальностью даже. Сегодня это вопрос государственный. Подарок должен быть у каждого донецкого ребенка! Лучше два. Или три. Прочитал в новостях, что общественная организация «Оплот Донбасса» обеспечила подарками, а главное, вниманием 3500 детей-сирот и детей-инвалидов. Молодцы, так и должно быть. И другие расшибаются в лепешку, находят возможности, чтобы создать праздник малышам, из России идет помощь… Всем земной поклон за это. Дети — это же будущее наше, уж простите за прописную истину…

Вот, кстати, 16 пунктов в моем рейтинге получилось. На том и остановимся. Символично же, год 2016 и позиций — 16. В следующем, если Господь сподобит, еще одну добавим, будет 17… Хотя, знаете, с донецкой точки зрения хватило бы и просто одной номинации. Вот того самого «События года». Чтобы написать: «Всё, братцы, наступил мир. Войны нет. Больше никто не гибнет. Враг убрался в свое логово, а лучше — совсем исчез…» Как немного надо человеку для счастья.

С наступающим вас 2017-м! Пусть он будет просто мирным годом.