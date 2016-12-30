Мигрант изнасиловал и жестоко убил охранника салона красоты в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 декабря. В Санкт-Петербурге задержали рецидивиста из Узбекистана, который подозревается в изнасиловании и убийстве охранника салона красоты на Гороховой улице. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Северной столице.

Сегодня полицейские задержали при выходе из мест лишения свободы 30-летнего Зафара Юлдашева, отсидевшего срок за изнасилование. По следственной версии, в ночь на 18 октября 2009 года подозреваемый напал на охранника заведения, ударив его по голове, и надругался над ним.

После этого Юлдашев нанес потерпевшему смертельную рану острым предметом, а потом скрылся с выручкой салона размером 225 тыс. рублей, четырьмя ноутбуками и мобильным телефоном убитого.

«Причастность Юлдашева к совершению указанных преступлений была установлена в результате проведения ряда экспертиз, в том числе генетической», — отметили в пресс-службе.