Путин высоко оценил сотрудничество с Канадой по Арктике

Москва, 30 декабря. Президент России Владимир Путин в новогоднем поздравлении премьеру Канады Джастину Трюдо заявил, что развитие партнерского взаимодействия в освоении Арктики отвечает интересам обоих государств, сообщает пресс-служба Кремля в пятницу.

«Поздравляя с Рождеством, Новым годом, а также с днем рождения премьер-министра Канады Джастина Трюдо, глава российского государства высказал убежденность, что укрепление двустороннего сотрудничества, развитие партнерского взаимодействия в освоении Арктики и на других направлениях отвечает интересам народов наших стран», — говорится в официальном сообщении.

Ранее президент России направил новогодние поздравления британской королеве Елизавете II и премьеру Терезе Мэй. А также Путин поздравил лидеров стран СНГ, исключая главу Украины Петра Порошенко.