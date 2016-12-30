Сирия: террористы ИГИЛ повредили водопровод Евфрат-Алеппо

Алеппо, 30 декабря. По сообщениям источников из Алеппо, террористы «Исламского государства» повредили водонапорные станции, поставляющие воду из реки Евфрат в город Алеппо. Нападение на станции может привести к скорой нехватке питьевой воды Алеппо.

«Водозаборные станции, перекачивавшие воду из Евфрата в Алеппо были уничтожены ИГИЛ, — утверждают источники. — В настоящее время правительство провинции Алеппо и компания водоснабжения совместно с Сирийским арабским Красным Полумесяцем пытаются возобновить подачу воды в город с использованием других источников».

Напомним, ранее стало известно, что террористы ИГИЛ (запрещена в РФ) отравили источники питьевой воды в Дамаске дизельным топливом.

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