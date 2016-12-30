Фрегат «Адмирал Макаров» поступит на ВМФ РФ в начале 2017 года

Москва, 30 декабря. Передача нового фрегата Военно-морскому флоту России перенесена из-за погодных условий.

Погодные условия помешали завершить испытания одной из систем вооружения боевого корабля, сообщили представители судостроительного завода «Янтарь». Государственные испытания требуют точного соблюдения процедуры проверки, поэтому стрельбы из зенитного ракетного комплекса «Штиль-1» были отложены. Фрегат «Адмирал Макаров» проекта 11356 предназначен для уничтожения надводных кораблей и подводных лодок противника, корабль несет на борту уникальный ракетно-артиллерийский комплекс, включающий крылатые ракеты «Калибр», а также радиотехнические средства противолодочной обороны и ПВО.

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