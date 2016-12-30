Кремль рассказал, что Путин пожелал Трампу в новогоднем послании

Москва, 30 декабря. Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что отношения между Москвой и Вашингтоном начнут восстанавливаться после того, как избранный президент США Дональд Трамп официально вступить в должность.

«В поздравительном послании глава российского государства высказал надежду, что после вступления Трампа в должность президента США два государства смогут предпринять реальные шаги по восстановлению двустороннего сотрудничества», — сообщает пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, российско-американские отношения остаются важными фактором обеспечения стабильности в мире, о чем свидетельствуют вызовы, с которыми странам приходится сталкиваться последние несколько лет.

Напомним, что в пятницу действующий президент США Барак Обама в очередной раз расширил список санкций против России и выслал из страны 35 российских дипломатов.