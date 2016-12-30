Киев объявил о создании «уникального» ракетного оружия, которого нет у РФ

Киев, 30 декабря. В настоящее время на Украине создано «уникальное» ракетное оружие, аналогов которого нет на вооружении России — с таким заявлением сегодня выступил глава оборонного комитета Верховной рады Украины Сергей Пашинский. По его словам, новая разработка позволила Украине обойти РФ в этой сфере вооружений.

Ранее, напомним, с аналогичными заявлениями выступал глава СНБО Украины Александр Турчинов, подчеркнувший, что Украина добиться соответствия своего вооружения стандартам НАТО и безусловного превосходства над оружием, которое производится в России.

Напомним, Минобороны Таиланда объявило, что намерено расторгнуть контракт на поставку из Украины танков «Оплот-Т» — тайские военные ждут обещанные машины уже шестой год.

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