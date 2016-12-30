Дети городов Хмеймим и Алеппо получат новогодние подарки из Самары

Самара, 30 декабря. Жители Самарской области присоединились к акции «Дети России — детям Сирии».

В предновогодней акции приняли участие школы, детские сады и кружки дополнительного образования Самарской области, мероприятие поддержали и военные комиссариаты Центрального военного округа. Гражданским удалось собрать более тонны подарков для сирийских детей, военные же сумели приготовить около 43 тонн сюрпризов для маленьких жителей Алеппо и Хмеймима. Все подарки министерство обороны России доставит в Сирию транспортным самолетом накануне Нового года.

Ранее сообщалось, что жители Ямала собрали для сирийских детей более 3 миллионов рублей.

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