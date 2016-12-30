Путин отметил важность прогресса в отношениях с Японией

Москва, 30 декабря. Переговоры помогли продвинуться в решении ключевых двусторонних вопросов между Россией и Японией, заявил президент России Владимир Путин в новогоднем послании к премьеру Японии Синдзо Абэ. Путин подчеркнул, что российская сторона надеется на дальнейшее выстраивание партнерских связей с Японией, информирует пресс-служба Кремля в пятницу.

Президент России Владимир Путин 15-16 декабря посетил Японию с официальным визитом, это событие расценивается настоящий прорыв в двусторонних отношениях.

«Обращаясь к премьер-министру Японии Синдзо Абэ, глава российского государства с удовлетворением отметил значительную активизацию российско-японского диалога в 2016 году», — говорится в сообщении.

Путин также выразил надежду на продолжение совместной работы по выстраиванию по-настоящему партнерских связей между Россией и Японией.