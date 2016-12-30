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Ученые выявили связь между ожирением родителей и развитием детей
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Ученые выявили связь между ожирением родителей и развитием детей

Сегодня 17:17
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Ученые выявили связь между ожирением родителей и развитием детей

 Вашингтон, 30 декабря. Ожирение у родителей может привести к серьезным проблемам в развитии детей. К такому выводу пришли специалисты Национального института здравоохранения США.

В рамках исследования был проведен эксперимент, в котором приняли участие почти пять тысяч беременных женщин. Медики следили за их состоянием до родов и после них.

Оказалось, что повлиять на здоровье малыша может как ожирение матери, так и отца. В 70% оно является серьезным тормозом нормального развития ребенка. Дети таких родителей не могли пройти тесты, с которыми легко справлялись другие малыши.

Но самым тяжелым последствием ожирения для плода оказалось воспаление головного мозга и даже нарушение структуры генов, уточняет Индикатор.

Ранее ученые выяснили, как метод кенгуру может продлить жизнь недоношенных младенцев. Каждый год на свет появляется порядка 15 млн недоношенных младенцев. Почти миллион из них умирает, а многие выжившие малыши страдают от проблем в развитии. Метод кенгуру подразумевает контакт недоношенного ребенка кожа к коже со взрослым – матерью, отцом, бабушкой. По данным исследователей, именно у «кенгурят» выше шанс дожить до 20 лет, пишет «Газета.ру».

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Ярослава Замысловатова
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Сирия: новое перемирие и промежуточные итоги войны
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