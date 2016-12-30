Путин отметил восстановление сотрудничества России и Турции во всех сферах

Москва, 30 декабря. России и Турции удалось добиться восстановления комплекса сотрудничества стран во всех сферах, заявил президент России Владимир Путин в своем новогоднем поздравлении лидеру Турции Тайипу Эрдогану.

Путин обратил внимание на восстановление отношений двух стран в 2016 году после непростого периода. Российский лидер отметил, что Анкаре и Москве «удалось начать процесс их постепенной нормализации, восстановления всего комплекса сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной, научно-технической и других областях».

«Кроме того, глава Российского государства выразил уверенность, что, опираясь на достигнутые результаты, страны продолжат продуктивную совместную работу по укреплению двусторонних связей, будут активно взаимодействовать в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня в интересах народов двух стран, в русле обеспечения безопасности и стабильности на Евразийском континенте», — цитирует поздравление президента в пресс-службе Кремля.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что лучшим новогодним подарком для него было бы достижение средней зарплаты по стране до 500 долларов в месяц.