Лукашенко признался, какой подарок мечты хочет получить на Новый год

Минск, 30 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что лучшим подарком для него на Новый год было бы достижение средней зарплаты по стране до 500 долларов в месяц.

«Да, есть – это 500 долларов в среднем (средняя зарплата. – Прим. ФАН). Это был бы для меня подарок, я об этом мечтаю», – ответил белорусский лидер на вопрос журналистов о подарке мечты.

Лукашенко добавил, что для достижения такого уровня зарплат требуются «колоссальные, неимоверные усилия», а также посочувствовал тем, кто в это не верит. «Чего бы нам это ни стоило, мы будем идти к этой цели», – цитирует главу государства Sputnik Беларусь.

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