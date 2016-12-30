Связи с ИГИЛ привели в тюрьму несколько десятков человек в Турции

Адана, 30 декабря. Сегодня в ходе рейдов, проведенных в расположенном неподалеку от границы с Сирией турецком городе Адана, по подозрению в связях с ИГИЛ турецкая полиция задержала 30 человек. Обыски и задержания проводились одновременно по сорока адресам.

По сведениям турецкого агентства Dogan, задержанные были отправлены в местную штаб-квартиру полиции после стандартной проверки состояния здоровья.

Напомним, в настоящее время в северной Сирии продолжаются интенсивные бои между турецкой армией и террористами ИГИЛ (группировка запрещена в РФ) около сирийского города Эль-Баб.