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Связи с ИГИЛ привели в тюрьму несколько десятков человек в Турции
Политика

Связи с ИГИЛ привели в тюрьму несколько десятков человек в Турции

Сегодня 16:55
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Связи с ИГИЛ привели в тюрьму несколько десятков человек в Турции

Адана, 30 декабря. Сегодня в ходе рейдов, проведенных в расположенном неподалеку от границы с Сирией турецком городе Адана, по подозрению в связях с ИГИЛ турецкая полиция задержала 30 человек. Обыски и задержания проводились одновременно по сорока адресам.

По сведениям турецкого агентства Dogan, задержанные были отправлены в местную штаб-квартиру полиции после стандартной проверки состояния здоровья.

Напомним, в настоящее время в северной Сирии продолжаются интенсивные бои между турецкой армией и террористами ИГИЛ (группировка запрещена в РФ) около сирийского города Эль-Баб.

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