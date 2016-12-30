В списках не значился: Порошенко остался без новогоднего поздравления Путина

Москва, 30 декабря. Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством лидеров стран постсоветского пространства, сообщили в пресс-службе Кремля.

В четверг, 30 декабря, глава государства направил свои поздравления с праздниками главам Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Южной Осетии. В пресс-службе Кремля отметили, что Украины в этом списке не было.

Уже завтра, 31 декабря, весь мир будет праздновать Новый год. За несколько минут до полуночи россияне увидят новогоднее поздравление президента Владимира Путина по телевидению.