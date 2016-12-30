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В списках не значился: Порошенко остался без новогоднего поздравления Путина
Политика

В списках не значился: Порошенко остался без новогоднего поздравления Путина

Сегодня 16:51
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В списках не значился: Порошенко остался без новогоднего поздравления Путина

Москва, 30 декабря. Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством лидеров стран постсоветского пространства, сообщили в пресс-службе Кремля.

В четверг, 30 декабря, глава государства направил свои поздравления с праздниками главам Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Южной Осетии. В пресс-службе Кремля отметили, что Украины в этом списке не было.

Уже завтра, 31 декабря, весь мир будет праздновать Новый год. За несколько минут до полуночи россияне увидят новогоднее поздравление президента Владимира Путина по телевидению.

комментарии
Таисия Григорьева
#владимир путин
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