Росстат сообщил о минимальном уровне инфляции в 2016 году

Москва, 30 декабря. Согласно предварительным данным Росстата, инфляция в России по итогам 2016 года составит 5,4%, что стало самым низким показателем со времен распада Советского Союза. Об этом сообщает интернет-издание «Свободная пресса» со ссылкой на данные Росстата.

В декабре 2016 года цены на продовольствие выросли на 0,6%, а в годовом сопоставлении — на 4,6%. Стоимость услуг в декабре выросла на 0,3%, что в годовом исчислении составило 4,9%. Окончательные результаты исследования инфляции в 2016 году Росстата представит 10 января 2017 года.

Стоит напомнить, что в 2015 году инфляция в России составила 12,9%, а в 2014 году 11,4%.