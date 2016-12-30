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Выдворенных из США российских дипломатов привезет домой спецборт
Политика

Выдворенных из США российских дипломатов привезет домой спецборт

Сегодня 16:49
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Выдворенных из США российских дипломатов привезет домой спецборт

Москва, 30 декабря. Российских дипломатов, объявленных в США персонами нон грата, доставят в Москву самолетом специального летного отряда «Россия». Об этом сообщили в администрации президента РФ.

«Для выезда российских дипломатов и членов их семей в США будет направлен самолет специального летного отряда «Россия» Управления делами президента РФ», — уточнили представители пресс-службы.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщил о том, что выдворенные из США российские дипломаты не могут купить билеты в Москву. «Билетов нет, все раскуплены перед Новым годом, но людям дано всего 72 часа, я не знаю, как они успеют», — заявлял источник агентства «Интерфакс».

 

 

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Ярослава Замысловатова
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