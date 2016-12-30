«Эйзенхауэр» не смог дождаться «Джорджа Буша» и ушел домой

Вашингтон, 30 декабря. Дежурный авианосец США «Эйзенхауэр» возвращается на базу Норфолк, не дождавшись смены.

Американские авианосные группы регулярно меняют друг друга в акваториях Персидского залива и Средиземного моря. Обычно это происходит так, что уходящий корабль видит своего сменщика в Аравийском море или Персидском заливе. На этот раз «Эйзенхауэр» не смог дождаться «Джорджа Буша» для смены на Ближнем Востоке. Официально это объяснили ожиданием инаугурации Дональда Трампа, но на деле «Джордж Буш» застрял в порту с ремонтом из-за технических проблем. График смен сбился, и авианосные группировки США оставили Средиземное море без своего присутствия.

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