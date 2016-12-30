Генпрокуратура Украины объявила в розыск бывшего министра обороны

Киев, 30 декабря. Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск бывшего министра обороны Павла Лебедева. Его подозревают в содействии правоохранителям при разгоне митингующих в ходе беспорядков в Киеве в 2014 году.

Как передают украинские СМИ, департамент специальных расследований расследует уголовное дело в отношении бывшего главы Минобороны страны. Следователи полагают, что Лебедев, в составе преступной группы бывшего президента Виктора Януковича, содействовал полиции в подавлении протестов в ходе «евромайдана».

На данный момент Лебедев объявлен в розыск.

Ранее Украина объявила в розыск сына Януковича по делу «Межигорья».