Британский ученый пожертвовал головой, чтобы найти новый способ воскрешения

Лондон, 30 декабря. Ученый из Великобритании Макс Мор уверен, что разработанная им для центра криогенной заморозки в американской Аризоне технология позволяет обеспечить глубинную заморозку тканей человеческого тела на практически неограниченный срок. Смелый ученый готов в прямом смысле ответить головой за свои слова — Мор желает, чтобы ему отделили голову и поместили ее в криогенную заморозку до тех пор, пока человечество не найдет способ дать этой голове новое тело.

В общей сложности в исследовательской программе по заморозке людей участие за три с лишним десятка лет приняли почти полторы сотни людей. В их числе в ближайшее время может оказаться и 14-летняя девочка из Великобритании — она надеется, что в заморозке сможет дожить до времени, когда ученые научатся лечить обнаруженный у нее рак.

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