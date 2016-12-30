Охотник в Сирии и настоящий майдан: что больше всего читали на ФАН в 2016 году

Пока 2016 год стремительно приближается к финишу, наполняя столы салатами «Оливье», а мысли — надеждами на светлое будущее, самое время подвести его итоги. И сделать это Федеральное агентство новостей решило через призму читательских предпочтений. Темы, которые волновали тысячи людей, нашли свое отражение в визитах на наш сайт. Сюжеты, которые были интересны россиянам, — в прочтениях наших материалов. ФАН представляет топ-10 самых посещаемых материалов уходящего года.

Ночной охотник

Лидер нашего рейтинга — текст про то, как российский вертолет Ми-28Н по кличке «ночной охотник» успешно атаковал боевиков ИГ* (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ) в провинции Хомс, устроив им настоящий огненный ад. Если до этого террористы пытались пойти в атаку на востоке провинции, то после ударов российского вертолета стыдливо пустились в бегство. Еще один яркий пример успешной борьбы России против терроризма на Ближнем Востоке.

Читайте по теме: Ми-28Н: как «ночной охотник» устроил бегущим боевикам ИГ огненный ад

Срыв масок

Французский режиссер Поль Морейра снял документальный фильм «Маски революции». Он, как видно из названия, не о любви, не о светской жизни звезд, а о произошедшей на Украине «революции достоинства». Мало кто ожидал увидеть на экране массовую казнь людей в Одессе, убитых мирных жителей в Донбассе. Маски с истинных организаторов Майдана были сорваны. Народ принялся активно обсуждать это в социальных сетях, а мы об этом написали.

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Пол Джамалы

В этом году на музыкальном конкурсе «Евровидение» победила украинская певица Джамала. Достаточно конъюнктурный успех, учитывая, с песней какого содержания она выступала. Но главное не это. Уже после конкурса разные европейские СМИ стали продвигать разные скандалы и сенсации: дескать, певица родилась в Киргизии... мальчиком по имени Абдулхайр. Людям стало интересно: как, почему, действительно ли.

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Страх политологов

Наш автор Руслан Мармазов подметил в середине лета интересную тенденцию — украинские политологи, поносившие в своих выступлениях Россию почем зря, вдруг стали резко менять свое к ней отношение. И высказываться в духе — может, с Москвой надо дружить? Все равно ведь придут люди к власти, которые сделают возобновление отношений с Россией краеугольным камнем своей политики. Текст собрал почти 335 тысяч прочтений.

Читайте по теме: Политологи бегут с корабля. Колонка Руслана Мармазова

Лазарев против Украины

И снова яркий пример того, как интересно читателям соревнование России и Украины где бы то ни было — даже в сфере искусства. В преддверии полуфинала обозреватель ФАН написала материал о том, чем порадует жюри наш певец Сергей Лазарев и чем ответит ему уже упоминающаяся Джамала. Еще тогда мы предупреждали: на пользу украинке могут пойти и определенные антироссийские настроения, и политическое содержание песни.

Читайте по теме: «Евровидение-2016», первый полуфинал: Лазарев побеждает опозорившуюся Джамалу

Дымящийся крейсер

Осенью российская корабельная авианосная группа Северного флота во главе с тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» двинулась в сторону Средиземного моря. В комментариях к видео морского шествия иностранные пользователи потешались над сильными клубами дыма, который испускает в воздух крейсер. ФАН объяснил, почему дым не является проблемой, а скорее говорит о невежестве комментаторов.

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Мокрые майки

По всей Украине прозвенел последний звонок. Ученикам было приказано явиться на торжественные линейки в национальных одеждах. Фоторепортаж о том, как празднуют вступление во взрослую жизнь украинские школьники, пришелся нашим читателям по душе. Неудивительно: десятки откровенно пьяных школьниц устроили конкурс мокрых маек и активно налегали на спиртное. Было на что посмотреть.

Читайте по теме: Пьяные школьницы отмечают последний звонок купанием в фонтане на Майдане

Великий пост

Великий пост в этом году начался 14 марта и продлился сорок дней, до 30 апреля включительно. Читатели хотели узнать, что в это время нельзя есть, что можно пить и кому вообще можно поститься. Был предложен и вариант календаря питания в Великий пост по так называемому «монастырскому уставу». Словом, полезно, познавательно и интересно.

Читайте по теме: Великий пост 2016: календарь питания, что можно есть, кому нельзя поститься

Россия на море

Новая торпедная подводная лодка стоимостью почти в три миллиарда долларов в августе была передана ВМС США. Чем России было ответить на военное усиление главного геополитического противника на море? Военный эксперт Андрей Кошкин все грамотно объяснил: есть программа подготовки и развития российских вооруженных сил и все идет по плану.

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Беременная героиня

Врачи, принимавшие участие в комиссионном осмотре Надежды Савченко, на условиях анонимности слили в прессу «бомбу»: помилованная гражданка Украины беременна. Эту информацию активно обсуждали на площади Независимости, где собрались политически активные жители Киева. Очень вовремя там оказался и наш корреспондент. Были даже уточнения и предположения, которые ФАН не счел возможным привести...

Читайте по теме: Савченко беременна? На Майдане обсуждают скандальную новость

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