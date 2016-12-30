Рогозин высмеял запрет российских книг на Украине: Достоевский — враг Майдана?

Москва, 30 декабря. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин иронично отнесся к новому украинскому закону, который вводит запрет на ряд российских книг.

«Пушкин, Достоевский, Гоголь - лютые враги Майдана? Мракобесы», — пишет он в Twitter.

Напомним, что в пятницу президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект об ограничении ввоза «иностранной продукции антиукраинского содержания».

Речь идет о печатных изданиях, где содержатся призывы к захвату власти, насильственного изменения конституционного строя или территориальной целостности Украины, а также пропаганда коммунистического и тоталитарного режимов.

