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Политика
Рогозин высмеял запрет российских книг на Украине: Достоевский — враг Майдана?

Рогозин высмеял запрет российских книг на Украине: Достоевский — враг Майдана?

16:32  30 Декабря 2016
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Рогозин высмеял запрет российских книг на Украине: Достоевский — враг Майдана?

Москва, 30 декабря. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин иронично отнесся к новому украинскому закону, который вводит запрет на ряд российских книг.

«Пушкин, Достоевский, Гоголь  - лютые враги Майдана? Мракобесы», — пишет он в Twitter.

Напомним, что в пятницу президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект об ограничении ввоза «иностранной продукции антиукраинского содержания».

Речь идет о печатных изданиях, где содержатся призывы к захвату власти, насильственного изменения конституционного строя или территориальной целостности Украины, а также пропаганда коммунистического и тоталитарного режимов. 
 

#дмитрий рогозин
Геннадий Плющев
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