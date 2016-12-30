Москва, 30 декабря. Смещения президента Сирии Башара Асада не произойдет в результате перемирия с оппозицией, несмотря на ее требования. Так считает депутат Госдумы Леонид Калашников.

По его словам, Дамаск уже идет на уступки и может согласиться на автономизацию страны. Однако сместить Асада, как того желает не только оппозиция, но и США, никому не удастся.