Сирия останется единой после наступления перемирия — депутат Госдумы
Москва, 30 декабря. Смещения президента Сирии Башара Асада не произойдет в результате перемирия с оппозицией, несмотря на ее требования. Так считает депутат Госдумы Леонид Калашников.
По его словам, Дамаск уже идет на уступки и может согласиться на автономизацию страны. Однако сместить Асада, как того желает не только оппозиция, но и США, никому не удастся.
«Сейчас, когда правительственная армия Сирия одерживает победы, тем более непонятно, почему Асад должен сложить полномочия», — цитирует Калашникова «Взгляд».
Новости партнеров
mediametrics