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Политика
Сирия останется единой после наступления перемирия — депутат Госдумы

Сирия останется единой после наступления перемирия — депутат Госдумы

18:53  30 Декабря 2016
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Сирия останется единой после наступления перемирия — депутат Госдумы

Москва, 30 декабря. Смещения президента Сирии Башара Асада не произойдет в результате перемирия с оппозицией, несмотря на ее требования. Так считает депутат Госдумы Леонид Калашников.

По его словам, Дамаск уже идет на уступки и может согласиться на автономизацию страны. Однако сместить Асада, как того желает не только оппозиция, но и США, никому не удастся.

«Сейчас, когда правительственная армия Сирия одерживает победы, тем более непонятно, почему Асад должен сложить полномочия», — цитирует Калашникова «Взгляд».

Катерина Михайлиди
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