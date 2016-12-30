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Овидиопольский мясник объяснил, как хотел запугать Одессу терактом
Происшествия

Овидиопольский мясник объяснил, как хотел запугать Одессу терактом

Сегодня 16:41
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Овидиопольский мясник объяснил, как хотел запугать Одессу терактом

Одесса, 30 декабря. Подозреваемый в жестоком убийстве в Овидиополе подтвердил, что хотел устроить теракт с грузовиком в Одессе, подобно тому, что произошел в Берлине 19 декабря.

Задержанный украинскими правоохранительными органами подозреваемый подтвердил, что планировал теракт в Одессе. «Я хочу, чтобы Одесса боялась», заявил он, однако отказался рассказывать о мотивах, толкнувших его совершить жестокое убийство в отношении женщины и ребенка, чьи обгоревшие тела были найдены ранее. По словам главы областной полиции Дмитрия Головина, подозреваемого задержали в семи километрах от Овидиополя рядом с населенным пунктом Роксоланы.

 

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Ирина Селезнева
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