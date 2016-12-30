Владимир Путин сыграл свою партию в ответ на «дембельский аккорд» Обамы

Президент России Владимир Путин отказался от конфронтации с Соединенными штатами Америки и не стал следовать примеру уходящего президента США Барака Обамы, распорядившегося выслать 35 российских дипломатов в «наказание» за якобы причастность России к хакерским атакам на американские серверы. «Симметричной» высылки американских дипломатов из России не будет, заявил Владимир Путин.

По словам российского президента, Москва расценивает новые недружественные шаги уходящей администрации США как провокацию, на которую Россия не намерена поддаваться. Чтобы показать, что Россия выше подобных «методов», Путин пригласил детей аккредитованных в России американских дипломатов на новогоднюю и рождественскую елку в Кремль. Кроме того, президент РФ поздравил с Новым годом американский народ, Барака Обаму и избранного президента США Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что завершающий свой президентский срок Барак Обама, как говорится, на закуску подписал указ о введении новых антироссийских санкций, затрагивающих в том числе структуры ФСБ и ГРУ.

«Дембельский аккорд» Обамы и достойный ответ российского президента Федеральному агентству новостей прокомментировал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Откровенно скажу, я восхищен решением нашего президента, — отметил политолог. — Путин — это мудрый политик, на сегодняшний день самый влиятельный человек в мире, как показывают многочисленные рейтинги. И, на мой взгляд, в сложившейся ситуации наш президент принял самое мудрое решение. Озлобленному Обаме и его уходящей администрации уже осталось совсем немного времени до 20 января, когда президентом США станет Дональд Трамп, и тогда российско-американские отношения ждет новая ступень. И сегодня наш президент предлагает прорывные, человеческие, цивилизационные отношения, тем самым подавая пример будущей администрации США. Хочу верить, что Дональд Трамп и американский народ оценят этот поступок российского лидера».

По словам Андрея Кошкина, в том, что сегодня российско-американские отношения не в лучшей фазе, виновата отнюдь не Москва.

«Зарвавшиеся политические деятели уходящей администрации еще и на международной арене наворотили дел, — напомнил эксперт. — при Обаме Соединенные Штаты вели неумелую, непродуманную внешнюю политику, которая не только испортила отрицательно сказалась на российско-американских отношениях, но и привела к хаосу на Ближнем Востоке и в других регионах планеты».

По словам политолога, то, как Путин отреагировал на финальный антироссийский демарш Обамы, — это прорыв, который рассчитан на перспективу улучшения отношений между Россией и США.

«Думаю, 45-й президент Соединенных Штатов Америки по достоинству оценит благородный жест Москвы в отношении уходящей администрации, которая, похоже, готова делать всё, чтобы создать сложности будущему президенту США», — отметил Андрей Кошкин.