Небо России в Новый год будут охранять более 500 ракетных расчетов

Москва, 30 декабря. Сегодня на боевое дежурство заступили свыше 500 боевых расчетов стратегических ракетчиков.

Ракетные войска стратегического назначения несут боевое дежурство круглосуточно и постоянно готовы выполнить поставленные задачи. Ежесуточно, сообщает министерство обороны России, в составе дежурных сил стоят порядка шести тысяч человек. Бойцы непрерывно контролируют состояние ракетно-ядерного оружия и поддерживают его в готовности к применению при получении соответствующего приказа. Первыми на боевой пост сегодня заступили бойцы самой восточной дивизии ракетных войск стратегического назначения в Иркутске.

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