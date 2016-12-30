The Guardian: «Аль-Каида» становится сильнее с ослаблением ИГ в Сирии и Ираке

Лондон, 30 декабря. Британская газета The Guardian опубликовала репортаж, посвященный деятельности террористических организаций на территории Сирии и Ирака. Согласно результатам проведенного в рамках репортажа расследования, «Аль-Каида» становится сильнее за счет того, что подразделения «Исламского государства» заняты участием в военных действиях в Сирии и Ираке.

В результатах расследования говорится о том, что «Аль-Каида» пытается максимально отдалиться от организации ИГ и заручиться поддержкой исламского мира – от Южной Азии до Африки. Вместо внушения страха она пытается вести диалог с вождями племен, лидерами сообществ.

Западные эксперты опасаются не только того факта, что «Аль-Каиде», возможно, удастся установить контроль над рядом территорий в Сирии и Ираке после изгнания ИГ, но и того, что эти захваченные территории потенциально станут базами для подготовки атак и терактов в западных странах.

Террористические организации «Аль-Каида» и «Исламское государство» официально запрещены в России.