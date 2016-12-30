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ЛНР: ВСУ перебросили в Донбасс более 400 танков и артустановок
Новороссия

ЛНР: ВСУ перебросили в Донбасс более 400 танков и артустановок

Сегодня 16:37
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ЛНР: ВСУ перебросили в Донбасс более 400 танков и артустановок

Луганск, 30 декабря. Украинские силовики стянули к линии соприкосновения в Донбассе более 400 танков и артустановок, заявил начальник управления Народной милиции Луганской народной республики Олег Анащенко.

«Силы и средства противника, сосредоточенные в зоне конфликта, по состоянию на декабрь 2016 года составили: личного состава – 19,464 тысячи человек, танков – 186 единиц, артиллерийских установок калибром 152 и 122 миллиметра – 235 единиц», — констатировал представитель военного ведомства.

По информации разведчиков ЛНР, в Донбассе находятся около 100 минометов калибрами 82 и 120 миллиметров, а также 80 реактивных систем залпового огня.

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Катерина Тимошенская
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