ЛНР озвучила потери ВСУ за 2016 год в Донбассе

Луганск, 30 декабря. Около 600 украинских силовиков погибли в Донбассе в 2016 году, заявил начальник управления Народной милиции Луганской народной республики Олег Анащенко.

Выступая на брифинге по итогам года, Анащенко отметил, что информация получена от украинских волонтерских организаций и медперсонала крупных военных госпиталей. Согласно данным, в зоне АТО и в тылу погибли более 600 бойцов ВСУ. Около двух тысяч военнослужащих были ранены.

Согласно официальным данным ВСУ, в ходе военных действий в Донбассе погибли 450 солдат.

Ранее Луганск назвал количество украинских военных у границ ДНР и ЛНР.