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Грузовик с 18 тоннами мандаринов не доехал из Петербурга в Москву
Происшествия

Грузовик с 18 тоннами мандаринов не доехал из Петербурга в Москву

Сегодня 16:27
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Грузовик с 18 тоннами мандаринов не доехал из Петербурга в Москву

Санкт-Петербург, 30 декабря. Полиция Калининского района Северной столицы едва не объявила в розыск полную мандаринов фуру, пропавшую, согласно заявлению отправителя, во время путешествия из Петербурга в Москву. Впоследствии оказалось, что водитель грузовика просто оставил весь скоропортящийся товар в неверном месте.

Перевозчика сотрудники логистической компании нашли через Интернет, и наняли его перевезти груз мандаринов на сумму в 1,3 миллиона рублей. Водитель, как отмечает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», даже не скрывался — он добросовестно ответил на звонок и заявил, что сделал именно то, что ему сказали: разгрузил мандарины вместо Москвы на неком складе в Московской области.

Полиция проводит проверку в связи с данным случаем.

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Сирия новости 30 декабря 2016 16.30: курды атакуют ИГИЛ в Ракке, в Идлибе разгорелись бои между боевиками ССА
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