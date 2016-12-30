ЛНР: ВСУ за год потеряли более 15 беспилотников в Донбассе

30 Декабря 2016 16:28 30

Луганск, 30 декабря. Украинские военные в течение 2016 года потеряли в зоне силовой операции в Донбассе более 15 беспилотников, заявил глава управления народной милиции Луганской народной республики полковник Олег Анащенко.

С помощью данных беспилотных летательных аппаратов ВСУ корректировали огонь при обстрелах Донбасса, сообщает Луганский информационный центр.