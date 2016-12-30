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Новороссия

ЛНР: ВСУ за год потеряли более 15 беспилотников в Донбассе

30 Декабря 2016 16:28
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ЛНР: ВСУ за год потеряли более 15 беспилотников в Донбассе

Луганск, 30 декабря. Украинские военные в течение 2016 года потеряли в зоне силовой операции в Донбассе более 15 беспилотников, заявил глава управления народной милиции Луганской народной республики полковник Олег Анащенко.

С помощью данных беспилотных летательных аппаратов ВСУ корректировали огонь при обстрелах Донбасса, сообщает Луганский информационный центр.

«Корректировка огня артиллерии и минометных расчетов осуществлялась с применением беспилотных летательных аппаратов, которых каратели в 2016 году потеряли более 15», — отметил Анащенко.

Таисия Григорьева

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