ЛНР: ВСУ за год потеряли более 15 беспилотников в Донбассе

Луганск, 30 декабря. Украинские военные в течение 2016 года потеряли в зоне силовой операции в Донбассе более 15 беспилотников, заявил глава управления народной милиции Луганской народной республики полковник Олег Анащенко.
С помощью данных беспилотных летательных аппаратов ВСУ корректировали огонь при обстрелах Донбасса, сообщает Луганский информационный центр.
«Корректировка огня артиллерии и минометных расчетов осуществлялась с применением беспилотных летательных аппаратов, которых каратели в 2016 году потеряли более 15», — отметил Анащенко.
Таисия Григорьева