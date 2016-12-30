Проснувшийся на Аляске вулкан Богослов угрожает авиации

Вашингтон, 30 декабря. На Алеутских островах в США проснулся вулкан Богослов. Пепельный шлейф от извержения вулкана сегодня утром достиг шести километров в высоту.

Как сообщает «Индикатор», вулканическая обсерватория Аляски оценила уровень опасности для самолетов в связи с извержением вулкана как красный. Отметим, что 27 декабря в СМИ сообщалось о выбросе Богословом девятикилометрового столба пепла, тогда также вводился высший, красный код опасности.

Ранее расположенный на севере курильского острова Парамушир вулкан Эбеко выбросил в небо двухкилометровое облако пепла. Вулкану присвоили «оранжевый» код авиационной опасности.