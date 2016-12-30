SsangYong назвал новогодние цены на кроссоверы Tivoli в России

Москва, 30 декабря. Российское подразделение южнокорейской машиностроительной компании SsangYong назвало официальную стоимость кроссовера Tivoli.

На российском рынке Tivoli будет доступен в двух кузовных модификациях: стандартной и удлиненной на 238 мм версией XLV. Обе версии оснащены бензиновым двигателем объемом 1,6 литра, мощность которого составляет 126 лошадиных сил. В базовом варианте автомобиль оснащен 6-ступенчатой механической коробкой передач, в версии XLV доступен автомат.

Базовая версия доступна в двух ценовых вариантах от 999 тысяч до 1 миллион 269 тысяч рублей. Tivoli XLV доступен в пяти ценовых вариантах с максимальной стоимостью 1 миллион 739 тысяч рублей.