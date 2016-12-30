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Сирия новости 30 декабря 2016 16.30: курды атакуют ИГИЛ в Ракке, в Идлибе разгорелись бои между боевиками ССА
Новости Сирии

Сирия новости 30 декабря 2016 16.30: курды атакуют ИГИЛ в Ракке, в Идлибе разгорелись бои между боевиками ССА

Вчера 16:30
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Сирия новости 30 декабря 2016 16.30: курды атакуют ИГИЛ в Ракке, в Идлибе разгорелись бои между боевиками ССА

Сирия, 30 декабря. В провинции Ракка продолжаются столкновения между курдскими отрядами народной самообороны и террористами ИГ. В предместье Идлиба идут бои между террористами разных группировок ССА, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

По данным оппозиционного источника, в пригороде Дамаска продолжаются столкновения между отрядами «Хезболлы» и боевиками Свободной сирийской армии (ССА). Бои идут за контроль над районом Бсима, информация проверяется.

Провинция Дейр эз-Зор

ВВС международной антитеррористической коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, нанесли серию авиаударов по позициям террористов ИГ, укрывшихся в городе Абу Лайл на востоке провинции. Данные об итогах воздушной операции пока уточняются.

В предместье Дейр эз-Зора идут бои между «Исламским государством» и правительственными войсками. Артиллерийские подразделения сирийской армии открыли огонь по опорным пунктам исламистов, укрепившихся в районах Мазлум и аль-Хусейния в провинции Дейр эз-Зор.

В предместье Дейр эз-Зора идут бои между «Исламским государством» и правительственными войсками

Провинция Даръа

Боевики-оппозиционеры развернули наступление на позиции правительственных войск в провинции Даръа. Сирийская артиллерия обстреляла укрепления радикалов, расположенные в районе Даръа аль-Балад.

Провинция Идлиб

Военные источники сообщают, что в городе Хан Шейхун в предместье Идлиба, подконтрольном ССА, разгорелись столкновения между террористами разных группировок. Информация об итогах внутреннего вооруженного конфликта между исламистами пока уточняется.

Провинция Ракка

В районе населенного пункта Махмуди продолжаются столкновения между курдскими отрядами народной самообороны и террористами ИГ. В результате боев были уничтожены несколько боевиков.

Сирия: карта боевых действий

Провинция Хама

В северной части провинции Хама произошел взрыв. Сообщается, что неизвестные заминировали автомобиль, принадлежащий полевому командиру незаконного бандоформирования «Аль-Фурка аль-Вуста» Умара Ахмада. Данные о результатах взрыва пока не поступали.

Провинция Эс-Сувейда

В предместье Эс-Сувейды идут ожесточенные бои между террористами ИГ и правительственными войсками за контроль над несколькими районами провинции. Информация об итогах столкновений пока уточняется.

В предместье Эс-Сувейды идут ожесточенные бои между террористами ИГ и правительственными войсками

Провинция Кунейтра

Сирийская арабская армия (САА) успешно отразила первую атаку боевиков-оппозиционеров в районе населенного пункта Аль-Самдания, расположенного в пригороде Кунейтры. На данный момент бои продолжаются.

Ирак

По данным правительства Ирака, более 300 семей вернулись в свои дома в пригороде Бакуба в провинции Дияла. Ранее беженцы были вынуждены покинуть населенные пункты, чтобы покинуть зону боевых действий. На данный момент большая часть провинции находится под контролем иракской армии, жители возвращаются в освобожденные районы.

Справка по упомянутым в тексте организациям

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Алексей Громов
#сша #сирия #алеппо
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